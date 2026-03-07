Il 26 giugno 1956, Christian Dior assume Azzedine Bénalaia, un giovane tunisino di altezza inferiore ai 160 centimetri, nel suo atelier. Bénalaia si dedica alle creazioni di Dior e conserva un archivio segreto legato alla sua passione per le creazioni del couturier francese. Questa scelta segna un momento importante nella carriera di Bénalaia, che successivamente si afferma nel mondo della moda.

Il 26 giugno 1956 Monsieur Christian Dior in persona assume Azzedine Bénalaia, un giovane tunisino alto poco meno di 160 centimetri ma destinato a diventare un gigante della moda. La scheda di assunzione con tanto di foto dell’esordiente designer scattata ai piedi della tour Eiffell è uno dei tanti reperti storici esposti nell’eccezionale doppia mostra in corso a Parigi fino al prossimo 3 maggio alla Galerie Dior (11 rue François-1er) e alla Fondazione Alaia (18 rue de la Verrerie). Si tratta degli oltre 600 pezzi collezionati nel corso degli anni da Azzedine con un amore e una competenza incredibili esposti per la prima volta secondo logiche saggiamente studiate da Olivier Saillard in collaborazione con Gael Mamine: due mostri sacri della storia della moda francese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La passione di (Ben) Alaïa per le creazioni di Dior nel suo archivio segreto

