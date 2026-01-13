A Palazzo Mignanelli 12 installazioni dell’artista portoghese dialogano in mostra con 33 creazioni d’archivio dello stilista

A Palazzo Mignanelli, si svolge una mostra che unisce 12 installazioni dell’artista portoghese Joana Vasconcelos con 33 creazioni d’archivio di Valentino Garavani. L’esposizione intende esplorare il rapporto tra arte e moda, mettendo in evidenza la diversità e la creatività delle donne, attraverso opere che uniscono il linguaggio artistico contemporaneo e l’eleganza dell’alta moda.

C onosciuta per le sue opere monumentali ed eccentriche, l’artista portoghese Joana Vasconcelos «rende omaggio alla donna in tutta la sua diversità» con una mostra che mette in dialogo l’alta moda di Valentino Garavani con il linguaggio dell’arte contemporanea. All’interno degli spazi di PM23, sede della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti a Roma, 12 installazioni convivono con 33 creazioni d’archivio dello stilista. L’intento è quello di raccontare « le innumerevoli dimensioni del femminile », ha detto l’artista a Il Giornale dell’Arte. Vasconcelos trasforma il tessuto in superficie pittorica e lo arricchisce con forchette, paillettes, corde e cristalli, dando forma a una visione artigianale e quotidiana dell’alta moda. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A Palazzo Mignanelli, 12 installazioni dell’artista portoghese dialogano in mostra con 33 creazioni d’archivio dello stilista Leggi anche: A Palazzo Medici Riccardi la mostra "Carlo Adolfo Schlatter. Artista dello spirito" Leggi anche: Colleferro. Inaugurata a Palazzo Morandi la Mostra di pittura “Infinitamente” dell’artista Noemi Ascenzi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il trionfo della donna, moda e arte di Valentino e Joana. Ladies in Rome. Buon anno 2026 · Feliz año nuevo 2026. GENNAIO 2026 A ROMA: L’AGENDA CULTURALE Scriveteci per ricevere l’elenco completo degli eventi MOSTRE Venus: Mostra Valentino Palazzo Mignanelli Dal 18/01 UNAROMA Macro - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.