Se non avete ancora deciso cosa preparare a Natale o come abbellire la tavola potete prendere spunto dal libro La tavola in festa de Il Cucchiaio d' Argento

F esteggiamo? Vale la pena! Far bella la tavola di Natale, Pasqua, Capodanno, con stoviglie e menu degni delle feste. Un assist di valore arriva da Il Cucchiaio d’Argento, grazie al suo nuovo La tavola in festa. Manuale a tutto tondo, con ricette preziose e scintillanti idee décor. Apparecchiare a Natale: cinque dettagli speciali per la tavola delle feste X Leggi anche › Biscotti di Natale: 6 ricette + 1 per fare festa Gamberoni, patate e bottarga. INGREDIENTI X 6: 12 gamberoni, 400 g patate, 2 dl vino bianco, 12 cucchiaino di semi di finocchio, 1 cuore di sedano bianco con le foglie, 30 g bottarga di muggine, 1 cucchiaino di sambuca, 1 spicchio d’aglio, olio evo, pepe nero, sale. Iodonna.it

Qualche spunto se ancora non avete deciso cosa fare nel weekend - facebook.com facebook

Caro fast fashion cari stilisti perché arbitrariamente avete deciso che le giacche e i maglioni sono più corti? lo sapete che noi giovani di una certa età dobbiamo mantenere la fascia lombare ben coperta anche perché corto attozzisce x.com