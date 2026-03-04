Missile dall' Iran verso la Turchia individuato e distrutto dalla Nato dove puntava realmente e le reazioni

Un missile proveniente dall'Iran è stato individuato e distrutto dalla Nato mentre si dirigeva verso la Turchia. Le autorità turche hanno confermato l'incidente e le reazioni internazionali si sono moltiplicate, mentre si discute sulla possibile applicazione dell'articolo 5. L'evento ha suscitato attenzione per le implicazioni di sicurezza nella regione.