Capodanno a L’Aquila musica classica e tradizione con l’Orchestra da Camera
Il Concerto di Capodanno all’Auditorium del Parco di L’Aquila torna per la 14ª edizione, offrendo un programma di musica classica con opere di Rossini, Tchaikovsky e Strauss. L’evento, in programma il 1° gennaio alle 11, segna l’inizio del 2026 e fa parte delle iniziative che accompagnano il percorso verso L’Aquila Capitale della Cultura. Un’occasione per apprezzare la tradizione musicale in un contesto sobrio e di qualità.
L'Aquila - All’Auditorium del Parco torna il Concerto di Capodanno: Rossini, Tchaikovsky e Strauss per celebrare il 2026 nel percorso verso L’Aquila Capitale della Cultura Torna a L’Aquila il tradizionale Concerto di Capodanno, appuntamento ormai consolidato che raggiunge la 14ª edizione e che aprirà ufficialmente il 2026 giovedì 1 gennaio alle 11.30, nella suggestiva cornice dell’Auditorium del Parco del Castello. L’iniziativa è promossa dall’associazione musicale Athena all’interno del cartellone natalizio del Comune dell’Aquila e si inserisce nel più ampio percorso che accompagna la città verso L’Aquila Capitale italiana della cultura. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
