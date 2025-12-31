Capodanno a L’Aquila musica classica e tradizione con l’Orchestra da Camera

Il Concerto di Capodanno all’Auditorium del Parco di L’Aquila torna per la 14ª edizione, offrendo un programma di musica classica con opere di Rossini, Tchaikovsky e Strauss. L’evento, in programma il 1° gennaio alle 11, segna l’inizio del 2026 e fa parte delle iniziative che accompagnano il percorso verso L’Aquila Capitale della Cultura. Un’occasione per apprezzare la tradizione musicale in un contesto sobrio e di qualità.

