Ravenna Musica | sul palco l’Orchestra da Camera di Mantova Ilya Gringolts e Lawrence Power

Questa sera al Teatro Alighieri di Ravenna si apre ufficialmente la stagione di “Ravenna Musica”. Sul palco l’Orchestra da Camera di Mantova, insieme ai solisti Ilya Gringolts e Lawrence Power. L’evento segna l’inizio di un ciclo di concerti che l’Associazione Mariani ha organizzato per portare musica di qualità in città. Tutto è pronto, e gli appassionati aspettano con ansia questa prima serata.

È tutto pronto per l'inaugurazione di "Ravenna Musica", la stagione dell'Associazione Mariani, prevista per martedì 3 febbraio al Teatro Alighieri. L'evento di apertura sarà affidato all'Orchestra da Camera di Mantova e a due solisti, il violino Ilya Gringolts e la viola Lawrence Power. Il programma prevede l'esecuzione della Sinfonia Concertante per violino e orchestra K 364 di Mozart, opera composta a Salisburgo nel 1779 e considerata il massimo risultato raggiunto da Mozart nella composizione con più strumenti solisti e orchestra.

