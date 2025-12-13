Didattica inclusiva e AI generativa | Alessandra Romano alla conferenza internazionale di Hong Kong sulla pedagogia speciale

La professoressa Alessandra Romano, Delegata del Rettore dell’Università di Siena, ha partecipato come keynote speaker alla conferenza internazionale di Hong Kong sulla pedagogia speciale. L’evento ha focalizzato l’importanza della didattica inclusiva e delle potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa nel migliorare l’educazione per tutti gli studenti.

