Bufera sulla conferenza di Casapound alla Camera | le opposizioni occupano l' aula prenotata dal calabrese Furgiuele

Una bufera si è scatenata questa mattina alla Camera dei Deputati. Un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs ha occupato la sala stampa dove doveva tenersi una conferenza di Casapound. La discussione, prevista alle 11.30, coinvolgeva il portavoce Luca Marsella e altri esponenti di gruppi di estrema destra come Veneto Fronte Skinheads, Forza Nuova e la Rete dei Patrioti. L’occupazione ha interrotto l’evento, creando tensione tra le opposizioni e i manifestanti.

Un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs sta occupando la sala stampa della Camera dove, alle 11.30, è prevista la conferenza stampa sulla remigrazione con il portavoce di Casapound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti, ex di Forza Nuova, e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti. Ieri le opposizioni avevano fatto capire che avrebbero ostacolato l'iniziativa per "impedire l'ingresso di nazisti nel palazzo». La sala è stata prenotata dal deputato leghista Domenico Furgiuele. «Le opposizioni fanno il loro mestiere, legittimamente, non è un problema. Ma la conferenza stampa si farà».

