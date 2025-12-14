Goldoni a Torino | in scena La Locandiera capolavoro brillantissimo con Miriam Mesturino
Da dicembre a gennaio, il Teatro Gioiello di Torino ospita
Quindici anni di repliche in tutta Italia per l’edizione cult firmata Torino Spettacoli de La Locandiera! in scena al Teatro Gioiello di Torino dal 26 dicembre al 6 gennaio. La “più bella commedia di Carlo Goldoni” (e una delle più divertenti) è confezionata in un allestimento di pregio che vede. Torinotoday.it
Trevi, va in scena ‘La locandiera’: al Teatro Clitunno la commedia capolavoro di Goldoni - “La locandiera” di Carlo Goldoni è il secondo spettacolo, in p ... umbria24.it
’La Locandiera’ di Goldoni in scena ma riadattata in chiave locale - Il teatro comunale di Servigliano ospiterà la rivisitazione locale de 'La Locandiera' di Goldoni, intitolata 'La Locandiera. ilrestodelcarlino.it
Edizione cult firmata Torino Spettacoli della LOCANDIERA fa tappa al Teatro Sociale Aldo Giuffré di Battipaglia (Sa) domenica 14 dicembre 2025 ore 18:30 LA LOCANDIERA di Carlo Goldoni regia Enrico Fasella produzione Torino Spettacoli con Miriam Mest - facebook.com facebook
CORTI D'AUTORE - La locandiera - tratto da C. Goldoni - Regia Salvatore Longobardi