Amore e passione in scena con il nuovo adattamento de La Locandiera di Carlo Goldoni

Nel 1752 Carlo Goldoni, con "La locandiera", firma un autentico manifesto di rivoluzione teatrale e una delle commedie più celebri e influenti della storia del teatro occidentale. Al centro della scena, Mirandolina: personaggio iconico, complesso, ambiguo, intorno al quale si sono stratificate. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

