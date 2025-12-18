Impianti chiusi all’Abetone lo stop nel weekend prima di Natale Ma sarà una pausa breve | quando torna la neve

Gli impianti dell’Abetone saranno chiusi nel weekend prima di Natale, segnando una breve pausa nella stagione. Dopo un inizio promettente e le recenti nevicate di fine novembre, la località si prepara a riprendere presto l’attività, offrendo ancora tanto divertimento agli appassionati di sport invernali. Restate sintonizzati per le novità e l’apertura delle piste, perché la neve sta tornando a riscaldare l’atmosfera natalizia.

© Lanazione.it - Impianti chiusi all’Abetone, lo stop nel weekend prima di Natale. Ma sarà una pausa breve: quando torna la neve Firenze, 18 dicembre 2025 – Dopo le nevicate di fine novembre e un ottimo inizio di stagione, all’ Abetone arriva la battuta d’arresto. Piste e impianti chiusi da martedì 16 dicembre dopo le piogge forti e le alte temperature che hanno fatto sciogliere gran parte della neve caduta alla fine dello scorso mese. Una delusione per gli amanti dello sci, che speravano di poter passare il weekend prima di Natale sulle piste, e per gli operatori del settore, che avevano registrato un boom di presenze l’8 dicembre, durante il ponte dell’Immacolata. La situazione è evidente anche dalle foto dal campo scuola dell’Abetone, dove la neve è ormai scarsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Neve all’Abetone, tutti sugli sci e code agli impianti nella prima domenica sulle piste Leggi anche: Abetone: al via in anticipo la stagione dello sci, impianti aperti nel weekend Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Impianti chiusi all’Abetone, lo stop nel weekend prima di Natale. Ma sarà una pausa breve: quando torna la neve - Nonostante l’attuale chiusura degli impianti, secondo gli esperti dovrebbe arrivare un’inversione di tendenza durante la settimana del Natale. lanazione.it

