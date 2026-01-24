Abbandona per due settimane cani e gatto chiusi in un appartamento | denunciato

Un uomo è stato denunciato a piede libero per aver lasciato cani e gatti chiusi in un appartamento per due settimane. L’episodio risale al 14 gennaio, ma le indagini sono state avviate recentemente. L’abbandono di animali rappresenta un reato, e le autorità stanno approfondendo la vicenda per tutelare il benessere degli animali coinvolti.

Una denuncia a piede libero per abbandono di animali. I fatti sono dello scorso 14 gennaio, ma cominciano a inizio anno. Un italiano di 38 anni aveva lasciato due cani e un gatto da soli per due settimane in un appartamento, stando a quanto ha rilasciato la questura "in uno stato di totale.

Trieste, si assenta due settimane e lascia i cani in casa: in che condizioni sono stati trovati, denunciatoA Trieste, un giovane è stato denunciato per aver lasciato i propri animali domestici da soli in casa per due settimane.

