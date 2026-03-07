La guerra trascina Beirut nell’abisso Israele | uccisi 70 membri Hezbollah

La guerra ha portato Beirut in una situazione critica con un aumento delle ostilità tra le forze israeliane e i miliziani filo iraniani nel sud della città. Sono stati segnalati raid aerei e scontri a fuoco tra l’IDF e Hezbollah, con circa 70 membri del gruppo uccisi e 500 persone coinvolte negli scontri. La situazione rimane tesa e violenta.