La guerra trascina Beirut nell’abisso Israele | uccisi 70 membri Hezbollah
La guerra ha portato Beirut in una situazione critica con un aumento delle ostilità tra le forze israeliane e i miliziani filo iraniani nel sud della città. Sono stati segnalati raid aerei e scontri a fuoco tra l’IDF e Hezbollah, con circa 70 membri del gruppo uccisi e 500 persone coinvolte negli scontri. La situazione rimane tesa e violenta.
Dopo che Hezbollah ha trascinato il Libano nello scontro mediorientale all’inizio di questa settimana, unendosi alla rappresaglia del regime iraniano, si contano già quasi mezzo milione di sfollati. A renderlo noto è il Jerusalem post: dal Sud del Libano sono scappati 420.000 civili dopo aver ricevuto ordini di evacuazione, mentre dai sobborghi meridionali di Beirut sono in fuga decine di migliaia di persone. Se per il primo ministro libanese, Nawaf Salam, si rischia «una catastrofe umanitaria» con il Libano che è «trascinato sempre più verso l’abisso» in una guerra che non ha «né cercato, né scelto», dall’altra parte il portavoce delle Idf, Effie Defrin, ha messo in chiaro la visione israeliana. 🔗 Leggi su Laverita.info
La guerra si estende, missili di Hezbollah verso Israele e raid su Beirut. Nuovi strike in Iran. Colpita base britannica a CiproSale la tensione in Medio Oriente: 31 morti in Libano dopo raid israeliani seguiti agli attacchi di Hezbollah.
La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 4 settimane'. Larijani: 'Non trattiamo'. Israele attacca Hezbollah, 31 morti a BeirutUna colonna di fumo è stata osservata levarsi dall'ambasciata statunitense a Kuwait City.
Una raccolta di contenuti su La guerra trascina Beirut nell'abisso....
Temi più discussi: Perché Hezbollah ha risposto a Israele; Hezbollah trascina il Libano nella crisi, Beirut dichiara illegale la sua ala militare. Cosa dicono gli esperti; Medio Oriente: notte di fuoco nei Paesi del Golfo, Hezbollah trascina in guerra il Libano; Tensioni in Israele, la guerra presenterà il conto anche a Netanyahu.
Iran, la guerra si allarga. Raid israeliani su Beirut, missili di Teheran su Tel AvivLa guerra in Medio Oriente si allarga. L'esercito israeliano ha affermato che sta conducendo nuovi attacchi su Beirut, in Libano. Le ... iltempo.it
Beirut, l’esodo della paura: la guerra dei nervi svuota la cittàL'inviato Marco Bariletti testimonia il panico nella capitale libanese; dopo l'allerta israeliana, una colonna di auto fugge dalla città ... msn.com
Dalla collina di Hadath, in Libano, si assiste in diretta alla distruzione di Beirut. Dahieh, l'enorme sobborgo a sud della capitale, è un quartiere a maggioranza sciita, ma anche roccaforte, rifugio e centro finanziario di Hezbollah. Israele ha ordinato l'evacuazion - facebook.com facebook
Beirut come Gaza “Faremo nel Libano quello che abbiamo fatto a Gaza” Israele allarga il fronte di guerra e ordina a centinaia di migliaia di profughi e abitanti del quartiere sud di Beirut di fuggire L’Iran dice di avere colpito la porta aerei USA Lincoln I curdi s x.com