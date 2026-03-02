La guerra si allarga | nuovi raid sull' Iran esplosioni a Dubai e Doha colpita base a Cipro Trump | ' Operazioni per almeno 4 settimane' Larijani | ' Non trattiamo' Israele attacca Hezbollah 31 morti a Beirut

Nella regione si sono verificati nuovi raid sull'Iran, con esplosioni a Dubai e Doha e un attacco a una base a Cipro. Israele ha colpito Hezbollah, mentre a Beirut si registrano 31 morti. Trump ha dichiarato che le operazioni dureranno almeno quattro settimane e ha riferito che tutti i candidati per il controllo dell’Iran sono stati uccisi, invitando gli iraniani a essere coraggiosi.