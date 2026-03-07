Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti si espande, con nuovi attacchi e minacce che coinvolgono anche altri attori della regione. Trump ha affermato di aver distrutto le comunicazioni di un paese mentre si parla di una possibile nomina della nuova Guida Suprema iraniana entro 24 ore. La guerra si sta allargando dal Libano al Golfo.

Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti continua ad ampliarsi con nuovi attacchi, minacce e decisioni militari che coinvolgono sempre più attori regionali e internazionali. Sul fronte operativo proseguono gli scontri tra Israele e Hezbollah lungo il confine con il Libano, con evacuazioni ordinate da entrambe le parti e il rischio di un’escalation su un secondo fronte sempre più attivo. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato: “Siamo in guerra, ma non siamo prede facili”. Parallelamente cresce il coinvolgimento diretto di Washington nel conflitto. Secondo indiscrezioni della stampa americana, gli Stati Uniti avrebbero... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra si allarga dal Libano al Golfo. Trump: “Erano vicini all’arma atomica. Distrutto le loro comunicazioni”. Iran: “Tra 24 ore nuova Guida Suprema”

Guerra tra Iran, Israele e Usa si allarga dal Libano al Golfo. Trump valuta anche truppe di terra e invia 20mila bombe a Israele: “Distrutto comunicazioni Iran”Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti continua ad ampliarsi con nuovi attacchi, minacce e decisioni militari che coinvolgono sempre più attori...

Iran, la guerra si allarga tra Libano, Golfo e Iraq. Smentita dei curdi sull’offensiva di terra. Kim Jung-Un: “Pronti a fornire missili a Teheran”La guerra scoppiata dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran continua ad allargarsi e a produrre effetti a catena in tutto il Medio...

