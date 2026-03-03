Mojtaba figlio di Khamenei eletto nuova Guida Suprema Macron | La portaerei De Gaulle in rotta per il Mediterraneo Colpito da un drone il consolato Usa a Dubai l' edificio è in fiamme

Mojtaba, figlio del leader supremo, è stato eletto nuovo guida della nazione. La portaerei francese De Gaulle si dirige verso il Mediterraneo. Un drone ha colpito il consolato americano a Dubai, provocando incendi nell’edificio. La Mezzaluna Rossa stima almeno 787 vittime in un incidente non specificato. A Malpensa è atterrato un aereo proveniente da Abu Dhabi con 200 studenti a bordo.

Mezzaluna Rossa: «Almeno 787 morti». Atterrato a Malpensa l'aereo da Abu Dhabi con 200 studenti italiani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

