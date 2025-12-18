Ue-big tech cosa non piace agli Usa e chi rischia di più

Le regolamentazioni europee sulle big tech continuano a suscitare tensioni con gli Stati Uniti, specialmente agli occhi dell’ex presidente Donald Trump. Mentre l’UE mira a tutelare i consumatori e promuovere la concorrenza, le grandi aziende tecnologiche americane si sentono penalizzate da un trattamento considerato discriminatorio. Questa dinamica crea un equilibrio instabile, con chiari rischi per gli interessi transatlantici e per le stesse imprese coinvolte.

Le regole europee continuano a penalizzare le big tech. Le quali, agli occhi del presidente Donald Trump, subiscono da tempo un trattamento impari. Non solo tasse, come la digital tax, ma anche una raffica di multe contro i colossi a stelle e strisce. Solo nelle ultime settimane, infatti, le autorità europee hanno multato X per 140 milioni di dollari e hanno intentato cause contro Google, Microsoft, Amazon e Meta. Tutto ciò rappresenta secondo Washington un netto contrasto, dal momento che i fornitori di servizi europei hanno potuto operare liberamente negli Stati Uniti per decenni, beneficiando dell'accesso al mercato americano in condizioni di parità.

