Sanità e cure tra Lea e Lep | per Gimbe si rischia un effetto boomerang

L’equiparazione tra Lea e Lep solleva preoccupazioni sulla sostenibilità del sistema sanitario. Secondo Gimbe, questa scelta potrebbe indebolire le Regioni del Mezzogiorno e aumentare la mobilità sanitaria nel Nord. Un equilibrio delicato, che richiede attenzione per garantire equità e qualità delle cure senza rischiare effetti indesiderati sul sistema sanitario nazionale.

Le parole contano, anche in sanità. Occhio dunque a equiparare Lea e Lep: il pericolo è quello di “indebolire ulteriormente le Regioni del Mezzogiorno e gravare quelle del Nord, con un eccesso di mobilità sanitaria” complicato da gestire. Il monito arriva dal presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, nel corso dell’audizione in ommissione Affari Costituzionali del Senato. Al centro dell’attenzione dei senatori il Disegno di Legge delega n. 1623 per la determinazione dei Lep. Un tema tecnico, in effetti. Ma le conseguenze delle scelte sono piuttosto concrete per i cittadini in cerca di cure. 🔗 Leggi su Lapresse.it

