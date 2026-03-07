Guerra Iran Cgia | rischia di costare alle imprese italiane quasi 10 miliardi in più

Secondo la Cgia, la guerra in Iran potrebbe far aumentare i costi delle imprese italiane di quasi 10 miliardi di euro. La Lombardia si trova a fronteggiare un incremento dei costi energetici di 2,3 miliardi, rendendo questa regione la più colpita. I numeri sono stati comunicati attraverso uno studio che evidenzia le conseguenze economiche di un conflitto in atto.

VENEZIA, 07 MAR – L’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran rischia di costare alle imprese italiane quasi 10 miliardi in più nel 2026 per le bollette energetiche. Lo stima l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, calcolando 7,2 miliardi di rincari sull’elettricità e 2,6 miliardi sul gas, +13,5% rispetto al 2025. Le stime si basano su un prezzo medio annuo dell’energia elettrica a 150 euro per megawattora e del gas a 50 euro, ipotizzando consumi nel 2025-26 in linea con quelli del 2024. Alla vigilia dell’attacco (27 febbraio), il gas scambiava a 32 euro al megawattora e l’elettricità a 107,5 euro. Al 4 marzo i prezzi erano balzati rispettivamente a 55,2 e 165,7 euro, per poi flettere leggermente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

