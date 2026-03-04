Guerra in Iran il caos voli è costato più di 2 miliardi di euro alle compagnie aeree

La guerra in Iran ha causato un grave disservizio nei voli italiani ed europei da e verso il Medio Oriente. Le compagnie aeree coinvolte hanno subito perdite superiori ai 2 miliardi di euro a causa del caos che ha interessato il traffico aereo nella regione. La situazione ha generato numerosi disagi e cancellazioni di voli nelle ultime settimane.

Tra gli effetti farfalla della guerra aperta tra Iran e Usa-Israele c’è anche il caos dei voli italiani ed europei da e per il Medio Oriente. Secondo il portale specializzato RimborsoAlVolo, lo sconvolgimento della circolazione aerea nell’area ha già prodotto perdite per circa 2,1 miliardi di euro per le compagnie tra mancati ricavi e costi di assistenza ai passeggeri rimasti a terra. Quanti passeggeri sono rimasti a terra per la guerra in Medio Oriente. Il caos è dovuto alla chiusura completa di alcuni corridoi aerei sulla Penisola Arabica e sul Golfo e al reindirizzamento di centinaia di voli verso Paesi come l’Egitto. In appena cinque giorni, si stima che oltre 2,9 milioni di viaggiatori in tutto il mondo siano rimasti a terra a causa delle cancellazioni e delle rotte sospese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

