Il 9 marzo a Benevento si svolgerà una manifestazione contro patriarcato, guerra e violenza promossa dal collettivo ‘Officina Transfemminista’, nato da alcuni mesi e composto da diverse esperienze della provincia. L’evento mira a portare in piazza un messaggio di resistenza e protesta, coinvolgendo cittadini e associazioni locali. È previsto il ricevimento e la pubblicazione di un comunicato stampa ufficiale del collettivo.

Riceviano e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di ‘Officina Transfemminista’, un collettivo nato da ormai qualche mese e che tiene insieme diverse esperienze della provincia del beneventano. Di seguito la nota: Il prossimo lunedì, quindi, vuole essere una giornata di lotta e non di festa. Una giornata che richieda misure di prevenzione concrete e non sterili simboli di celebrazione fondati su stereotipi e luoghi comuni definiti dal binarismo di genere. Officina vuole essere uno spazio misto che, mettendo in comune strumenti e saperi, si interroga su nuovi modi di fare relazione, per decostruire l’oppressione patriarcale, e creare nuovi spazi di lotta transfemminista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Contro patriarcato, guerra e violenza: il 9 marzo Benevento manifesta

Leggi anche: Anche Faenza manifesta contro il Ddl Bongiorno: "La violenza sessuale non è una incomprensione"

Sciopero Flc Cgil 9 marzo: stop a scuole e atenei contro il patriarcato e per la vera parità di genereLunedì 9 marzo la FLC CGIL ferma scuole, università e ricerca con uno sciopero nazionale.

Approfondimenti e contenuti su Contro patriarcato guerra e violenza il....

Roma, corteo contro la violenza di genere: Sabotiamo guerre e patriarcatoFumogeni, chiavi fatte tintinnare in aria e molte bandiere della pace e della Palestina. Al grido Siamo tutte transfemministe e' partito da piazza della Repubblica a Roma il corteo di 'Non Una di ... notizie.tiscali.it

Liceo Pertini, occupata la succursale a Castelletto. Gli studenti: Contro guerra e patriarcatoAncora una scuola occupata a Genova, in questa onda lunga di proteste che dura ormai da settimane. Questa volta è il liceo Pertini a proclamare l’occupazione, ma solo nella succursale di Corso Magenta ... genova.repubblica.it