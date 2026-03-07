Via Boncompagni il calcio al missile di Laika alla vigilia dell' 8 marzo | La guerra è patriarcato

Stamattina in via Boncompagni, vicino all'Ambasciata degli Stati Uniti, un uomo ha dato un calcio deciso a un missile di Laika, spezzandolo in due. L’azione è avvenuta alla vigilia dell’8 marzo e ha attirato l’attenzione dei passanti presenti sul posto. L’uomo ha compiuto il gesto senza commenti, davanti a un oggetto di grande impatto simbolico.

L'ultima opera della street artist vicino all'Ambasciata USA attacca il DDL Bongiorno e i conflitti globali. Un invito alla rivolta transfemminista Un calcio netto, deciso, capace di spezzare in due un missile. È questa l'immagine che i passanti si sono trovati davanti stamattina in via Boncompagni, a pochi passi dall'Ambasciata degli Stati Uniti. La firma è quella di Laika, la street artist "attacchina" che, alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna, torna a scuotere la capitale con un poster dal titolo inequivocabile: "War Is Patriarchy" (La Guerra è Patriarcato). L'opera ritrae una militante transfemminista in azione, un simbolo di resistenza fisica contro una deriva globale che l'artista definisce allarmante.