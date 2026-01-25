L' Italia dei salari fermi perché non è solo colpa del cuneo fiscale Pesa il nodo produttività

In Italia, i salari reali sono rimasti invariati dagli anni Novanta, con il potere d'acquisto ridotto dall'inflazione. Tuttavia, il problema non si limita al cuneo fiscale: la bassa produttività rappresenta un ostacolo centrale alla crescita dei salari. Analizzare le cause di questa situazione è fondamentale per individuare strategie efficaci e promuovere un miglioramento sostenibile del benessere economico nel paese.

Roma, 25 gennaio 2026 – Salari reali oggi pari a quelli dei primi anni Novanta, potere d’acquisto eroso dall’inflazione, e una produttività che in trent’anni si è mossa di appena un soffio. È la diagnosi, insieme semplice e spietata, del report dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani (OCPI) firmato da Giampaolo Galli e Fabio Martino: se le retribuzioni in Italia restano basse – e soprattutto non recuperano – la spiegazione più convincente sta nella stagnazione della produttività, che spinge le imprese a resistere alle richieste di aumenti e rende fragile qualunque rialzo ‘slegato’ dai risultati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

