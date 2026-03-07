La Gemini domina a Cento | partita senza storia finisce 61-82

La Gemini Mestre ha vinto la partita contro la Sella Cento con il punteggio di 61-82 in trasferta. La squadra ha mantenuto il controllo durante tutta la gara, portando a casa un risultato convincente. La partita si è svolta senza grandi sorprese, con la Gemini che ha dominato in modo deciso sul parquet.

I ragazzi terribili interpretano perfettamente il match e scavano un vantaggio incolmabile, per la gioia dei tifosi in trasferta nel parquet che aveva regalato pochi mesi fa la festa promozione Ancora una partita solida della Gemini Mestre, che supera la Sella Cento per 61-82 in trasferta e continua a guardare con relativa serenità alle zone a rischio della classifica. Una vittoria così fluida da sembrare facile ma, con una squadra giovane e alla prima esperienza in serie A2 dopo decenni (peraltro, con una partita decisiva per la promozione giocata proprio a Cento), non lo è stata affatto. La costruzione architettata da coach Ferrari stavolta non ha lasciato respiro agli avversari. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Virtus travolta a Istanbul: l’Anadolu Efes domina 91-60. Ivanovic: "Senza difesa non c'è partita" Gabriella ad Affari Tuoi con la gemella: “Mia figlia è la storia più importante”, ma la partita finisce maleGabriella dalla Sicilia è stata la protagonista della puntata dell'8 gennaio di Affari Tuoi. Una selezione di notizie su Gemini domina. Discussioni sull' argomento Google lancia Android Bench un servizio per testare le prestazioni AI di sviluppo Android; Mamma butta la pasta: nella Marche la tradizione incontra il talento per primi da leccarsi i baffi. Ricette e consigli per una cena fuori; Jim Cramer on Apple (AAPL): Gemini Deal Paying off for Stock. Google ha messo in piedi un ecosistema completo e perfettamente interconnesso: dai modelli di ragionamento avanzato (come Gemini 3 Pro) a tool incredibili per il design, la programmazione autonoma e la generazione video. La vera rivoluzione non sta nel - facebook.com facebook