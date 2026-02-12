Virtus travolta a Istanbul | l’Anadolu Efes domina 91-60 Ivanovic | Senza difesa non c' è partita

La Virtus Bologna subisce una sconfitta pesante in Turchia. Alla Turkcell Basketbol Geli?im Merkezi, gli ospiti non trovano risposte e vengono travolti dall’Anadolu Efes, che domina l’incontro dall’inizio alla fine con un punteggio di 91-60. Ivanovic commenta:

Notte fonda per la Virtus Bologna in Euroleague. Alla Turkcell Basketbol Gelisim Merkezi, le Vu Nere cadono pesantemente sotto i colpi di un Anadolu Efes in stato di grazia, che s'impone con un netto 91-60. Una sconfitta che brucia non solo per il passivo record, ma soprattutto per l’atteggiamento mostrato nella ripresa, come sottolineato con estrema amarezza da coach Dusko Ivanovic nel post-partita. L'avvio di gara aveva lasciato sperare in un finale diverso, con la Virtus capace di restare aggrappata al match nei primi dieci minuti (22-19). Tuttavia, il canestro sulla sirena di Saben Lee, che ha mandato le squadre al riposo sul 43-35, ha segnato l’inizio del blackout bianconero.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

