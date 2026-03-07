Una friggitrice ad aria con rivestimento in acciaio e ceramica, senza Teflon, è diventata oggetto di discussione tra gli utenti. Dopo averla utilizzata quotidianamente per mesi, si sono verificati segni di usura come graffi e aree opache sul rivestimento interno. La presenza di questi danni ha portato alcuni a chiedersi sulla durata e la qualità del prodotto.

Compri una friggitrice ad aria, la usi ogni giorno per mesi, cuoci pollo, verdure, pane, pesce. Poi un giorno noti che il rivestimento interno si sta sfaldando: qualche graffietto qui, qualche zona opaca là. Cerchi online e cominci a leggere cose che ti fanno riflettere sui materiali antiaderenti tradizionali, sul Teflon, sui PFAS, quelle sostanze chimiche che rivestono molti cestelli e che a determinate temperature possono degradarsi. E qui nasce una riflessione: ciò che usiamo ogni giorno in cucina merita una valutazione più attenta dei materiali e della loro durata nel tempo. Ecco perché, quando appare una friggitrice costruita in modo radicalmente diverso dalle altre, vale la pena fermarsi a capire se mantiene davvero le promesse. 🔗 Leggi su Dilei.it

La friggitrice ad aria definitiva? Acciaio, ceramica, zero Teflon

