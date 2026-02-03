Friggitrice ad aria i pro e contro come sceglierla

La friggitrice ad aria fa ormai parte della cucina di molte case italiane. Si presenta come un modo più leggero di friggere senza usare troppo olio, attirando chi vuole mantenere la linea. Ma come scegliere quella giusta? Quali sono i pro e i contro di questo elettrodomestico? Sono domande che si fanno spesso tra chi vuole aggiornare la cucina senza rinunciare al gusto.

La friggitrice ad aria è uno degli elettrodomestici più in voga, ideale per chi ama le fritture, ma sa di non potersele permettere per preservare la linea. Questo innovativo elettrodomestico promette di riprodurre "quasi" fedelmente la fragranza del fritto tradizionale, ma con circa l'80% di.

