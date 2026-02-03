Negli ultimi anni, la friggitrice ad aria in vetro sta entrando sempre di più nelle case italiane. È diventata un aiuto pratico per cucinare in modo più semplice e veloce, senza rinunciare al gusto. Cuoce più in fretta del forno, usa poco olio e permette di preparare cene leggere, contorni croccanti e piatti gustosi senza accendere il fornello.

Negli ultimi anni le friggitrici ad aria sono passate da “gadget di tendenza” a vero alleato della cucina quotidiana: cuociono più in fretta del forno, usano poco olio e aiutano a preparare cene veloci, contorni croccanti e piatti leggeri senza dover accendere mezzo piano cottura. Non tutti i modelli però sono uguali: molti puntano solo sulla potenza o sui programmi automatici, pochi ripensano davvero l’esperienza di cottura, il modo in cui organizzi piatti, tempi e spazio in cucina. Dreame Tasti prova a farlo partendo da vetro, visibilità e praticità d’uso. Dreame Tasti è una friggitrice ad aria in vetro con due contenitori (2,5 L e 4,5 L) che cuociono e vanno in tavola e in frigo senza travasi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La friggitrice ad aria in vetro che cuoce, serve e conserva

I tasti di Dreame rappresentano una friggitrice ad aria in vetro, facile da usare e versatile.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

