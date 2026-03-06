Poses la mostra di Giuliano | protagonista la forza delle donne

Una mostra al femminile al 100%: nell’anno del cinquantesimo della sua attività, la pittrice spezzina Gloria Giuliano rende omaggio alle donne in concomitanza con l’Otto Marzo con "Poses", con cui celebra la loro forza e la piena partecipazione alla vita. Si tratta del sesto appuntamento curato dai promotori di MeravigliArti, rassegna che vuole riscoprire il valore e la capacità di stupire delle arti: Nicholas Figoli, Arianna Righetti, Cristina Bisà e i curatori Marzia Ratti e Beppe Mecconi. Giuliano sarà protagonista dopo Sergio Tedoldi, Maura Jasoni, Cosimo Cimino, Fabrizio Mismas e Raffaella Angeli. Il mondo femminile è uno dei soggetti preferiti dall’artista, che in questa esposizione curata da Giovanna Riu con un allestimento originale, lo immortala in diversi momenti della vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

