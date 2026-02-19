La mission al servizio della comunità esseRCi consegna un contributo all' Hospice Via delle Stelle

L’associazione esseRCi ha deciso di sostenere l’Hospice Via delle Stelle, donando fondi per migliorare le strutture. La scelta deriva dalla volontà di aiutare i pazienti terminali e le loro famiglie, offrendo assistenza più adeguata. La donazione è stata consegnata al presidente della fondazione, il dottor Rossi, durante una cerimonia ufficiale. L’ente si impegna a continuare questa collaborazione per garantire cure più umane e vicine alle persone in difficoltà. La consegna si è svolta nella sede dell’associazione, in presenza di alcuni volontari.

L'incontro è avvenuto tra i rappresentanti dell'associazione e i responsabili della struttura sanitaria di Reggio Calabria L'associazione esseRCi ha consegnato il proprio contributo all'Hospice, Fondazione via delle Stelle, al presidente, dott. Vincenzo Nociti, alla presenza dei responsabili della struttura socio sanitaria. L'associazione esseRCi dal canto suo ha voluto rimarcare il proprio ruolo istituzionale e sociale che la vede coinvolta sin dalla propria creazione in attività benefiche e finalizzate ai bisogni dei più fragili.