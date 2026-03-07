L’Ospedale San Jacopo di Pistoia si distingue per un forte spirito di collaborazione tra il personale e un’attenzione particolare all’umanizzazione delle cure. La struttura si caratterizza per un alto livello di professionalità, con il paziente sempre al centro dell’attenzione. Secondo l’assessore regionale alla sanità, questi elementi rappresentano i punti di forza dell’ospedale.

Spirito di collaborazione, umanizzazione, elevata professionalità. Secondo Monia Monni, assessore alla sanità, al diritto alla salute e alle politiche sociali della Regione Toscana, sono questi i punti di forza dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia. Ieri mattina Monni, insieme al sottosegretario alla presidenza della Regione Bernard Dika, ha visitato la struttura ospedaliera della nostra città, portando avanti il tour di conoscenza delle diverse realtà sanitarie della Toscana. Monni e Dika sono stati accompagnati dal direttore dell’Asl Toscana Centro Valerio Mari, dalla direttrice del presidio ospedaliero pistoiese Lucilla di Renzo, dalla... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La forza di collaborare. San Jacopo, un’eccellenza: "Elevata professionalità . E il paziente è al centro"

