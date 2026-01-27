AORN San Pio un paziente elogia l’Oncologia Medica | Professionalità e umanità che commuovono

In un messaggio al Direttore Generale dell’AORN San Pio, un paziente esprime gratitudine per l’Oncologia Medica, evidenziando professionalità e umanità del personale. La lettera sottolinea l’importanza di un approccio empatico e competente nel percorso di cura, riconoscendo l’impegno di medici e sanitari. Un gesto che testimonia il valore del rapporto umano in ambito sanitario e l’attenzione dedicata ai pazienti.

Tempo di lettura: 2 minuti In una lettera aperta, al Direttore Generale dell'AORN SAN PIO Maria Morgante, un paziente ringrazia il Direttore UOC ONCOLOGIA MEDICA – Antonio Maria Grimaldi,il personale medico e sanitario che definisce impagabile e commovente. Dalla presa in carico, descrive tutte le fasi del percorso terapeutico all'interno del reparto, accompagnate da piccoli, ma significativi gesti che contribuiscono ad alleviare le sofferenze di chi lotta per la vita "Gentile Direttore Maria Morgante, sono stato vostro paziente presso la UOC Oncologia Medica – " ospite " – per un lungo periodo dal novembre 2024 al marzo 2025 e poi ancora dal 4.

