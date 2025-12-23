Lavorare durante le festività? La Filcams Cgil proclama lo sciopero dei lavoratori

La Filcams Cgil di Padova ha annunciato lo sciopero dei lavoratori del settore commercio durante le festività. La protesta coinvolge sia gli addetti alle attività interne che esterne ai centri commerciali. La decisione mira a tutelare i diritti dei lavoratori durante le festività e a promuovere condizioni di lavoro più eque.

La Filcams Cgil di Padova ha ufficialmente proclamato lo sciopero del lavoro festivo per tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore commercio, estendendo l'astensione anche agli addetti impegnati nelle attività interne ed esterne ai centri commerciali. L'iniziativa sindacale riguarda specificamente le giornate del 25 dicembre, del 26 dicembre e del 1° gennaio, giorni in cui il sindacato invita «tutto il personale ad astenersi dalle attività lavorative».

