MyPlant & Garden 2026 Patruno Assoimpredia | Fiera più importante su verde

Patruno di Asso.impre.di.a ha dichiarato che MyPlant & Garden 2026 è la fiera più importante dedicata al settore del verde. La manifestazione, che quest’anno compie dieci anni, si svolge a Milano e richiama espositori e visitatori da tutta Italia. Patruno sottolinea come questa occasione offra un’opportunità unica per aziende e professionisti di mostrare le novità e confrontarsi con il mercato. La fiera si conferma quindi un appuntamento fondamentale per il settore del verde e del giardinaggio.

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - "La nostra presenza al decennale di MyPlant & Garden è molto importante. Ormai sono anni che siamo diventati un partner costante e assiduo di questa fiera, che ritengo essere diventata la fiera più importante a livello nazionale sul tema del verde e del paesaggio. Ci auguriamo che non sia solo un momento di esposizione, ma anche di confronto e di programmazione in tutti i settori riguardanti, appunto, il verde e il paesaggio". Lo ha detto Alberto Patruno, direttore generale Asso.impre.di.a. intervenuto al convegno 'Gestione delle emergenze fitosanitarie nel verde pubblico', organizzato all'interno della decima edizione di 'MyPlant & Garden 2026', il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio.