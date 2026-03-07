La doppietta di Scamacca ferma l' Udinese finisce 2-2 a Bergamo

Nella partita di Bergamo, l'Udinese ha segnato due gol portandosi avanti 2-0 grazie a Kristensen e Davis. Tuttavia, l'Atalanta ha reagito nella ripresa e ha pareggiato con una doppietta di Scamacca, portando il risultato finale a 2-2. La gara si è conclusa con un pareggio tra le due squadre.

Kristensen e Davis portano sullo 0-2 i friulani, poi la rimonta nerazzurra BERGAMO - Dopo aver regalato un tempo agli avversari, l'Atalanta di Palladino reagisce nella ripresa e riacciuffa l'Udinese. Alla New Balance Arena, il 2-2 finale testimonia il gran cuore dei nerazzurri, ma rischia di sancire la fine della loro rincorsa al quarto posto. L'Udinese era andata sul doppio vantaggio, grazie alle reti di Kristensen e Davis: un super Scamacca, però, ha spento con una doppietta i sogni di gloria dei friulani. Un'Atalanta compassata e molto imprecisa fatica nel primo tempo a scardinare il blocco difensivo dell'Udinese.