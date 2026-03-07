Scamacca con una doppietta rimonta l' Udinese | a Bergamo finisce 2-2

Durante la partita tra l'Atalanta e l'Udinese, terminata 2-2, i marcatori sono stati Kristensen al 40' del primo tempo e Davis al 10' della ripresa per l'Udinese, mentre Scamacca ha segnato una doppietta al 30' e al 34' della seconda frazione, consentendo all'Atalanta di recuperare due volte dallo svantaggio. La formazione bergamasca ha schierato Carnesecchi tra i pali, con Kossounou che è stato sostituito da Zalewski al 12' della ripresa.

Atalanta - Udinese 2-2 Marcatori: 40' pt Kristensen, 10' st Davis, 30' st e 34' st Scamacca Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Kossounou 5 (12' st Zalewski 6.5), Hien 5.5, Kolasinac 6 (42' st Djimsiti sv); Bellanova 5.5 (12' st Zappacosta 6), Musah 5 (1' st De Roon 6), Pasalic 6.5, Bernasconi 6; Samardzic 5 (12' st Krstovic 6.5), Sulemana 6.5; Scamacca 7.5. In panchina: Rossi, Sportiello, Ahanor, Bakker, Levak, Vavassori. Allenatore: Palladino 6 Udinese (3-5-2): Okoye 5.5; Kristensen 6, Kabasele 6, Mlacic 5 (1' st Zarraga 6); Ehizibue 5.5, Piotrowski 5.5 (17' st Miller 6), Karlstrom 6, Ekkelenkamp 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scamacca con una doppietta rimonta l'Udinese: a Bergamo finisce 2-2 Scamacca-Udinese finisce 2-2, la doppietta del bomber orobico riacciuffa i friulani ma non basta: Dea fuori dalla zona EuropaI friulani, al 55?, conducevano 2-0, ma non avevano ancora fatto i conti con Scamacca, che in soli quattro minuti ha riacciuffato la squadra di... Sassuolo, vittoria di rimonta sull’Udinese: Pinamonti protagonista con una doppietta, pari in classifica.Sassuolo Rilancia le Ambizioni: Doppietta di Pinamonti Affonda l’Udinese Udine – Il Sassuolo ha ribaltato il match al Dacia Arena, superando... Una selezione di notizie su Scamacca con una doppietta rimonta.... Temi più discussi: Sassuolo-Atalanta 2-1, le pagelle: Pinamonti (4) ingenuo, Thorstvedt (7,5) domina, Scamacca (5) stecca; Atalanta-Borussia Dortmund 4-1: impresa storica, la Dea vola agli ottavi; Lazio avanti due volte, ma l’Atalanta rimonta: 2-2 all’Olimpico; Nella fabbrica dei sogni: così la Champions ispira le altre imprese nerazzurre. Un super Scamacca salva l'Atalanta: doppietta e 2-2 in rimonta con l'UdineseA Bergamo i friulani vanno a segno con Kristensen e Davis, poi si scatena l'attaccante che evita a Palladino il secondo ko di fila in campionato: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it Atalanta-Udinese 2-2 pagelle: Scamacca show, la doppietta che salva la Dea. Che rimonta con i friulaniSerie A 2025-26, 28a giornata, Atalanta-Udinese, 2-2, i top e flop: Scamacca doppietta in rimonta. Zalewski entra e realizza un assist. Le reti di Davis e Kristensen non bastano ai friuliani. sport.virgilio.it Friulani in vantaggio per 2 a 0 fino al 75', poi #Scamacca sale in cattedra: doppietta in 4 minuti e 2 a 2. L’#Atalanta resta settima a 46 punti e fuori anche dalla zona #Conference - facebook.com facebook With two goals, Gianluca Scamacca is the Panini Player of the Match #AtalantaUdinese x.com