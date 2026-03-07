Scamacca-Udinese finisce 2-2 la doppietta del bomber orobico riacciuffa i friulani ma non basta | Dea fuori dalla zona Europa

La partita tra l’Atalanta e l’Udinese si è conclusa con un pareggio 2-2. I friulani sono passati in vantaggio al 55’ grazie a due reti, ma Scamacca ha segnato due volte in quattro minuti, rimontando per l’Atalanta. La doppietta del bomber orobico non è stata sufficiente per evitare la sconfitta, e la squadra di Gasperini si è fermata fuori dalla zona europea.

I friulani, al 55?, conducevano 2-0, ma non avevano ancora fatto i conti con Scamacca, che in soli quattro minuti ha riacciuffato la squadra di Runjaic. L' Atalanta resta settima a 46 punti e fuori anche dalla zona Conference. Scamacca-Udinese: il report del match. Al 39?, su corner battuto da Zaniolo, Kristensen di testa sigla l'1-0. Questo è il risultato con cui si chiude il primo tempo. Al 55? arriva lil raddoppio dell'Udinese: dopo due miracoli difensivi di Kolasinac, Davis trova la stoccata vincente che porta il match sull'2 a 0. La partita resta equilibrata fino agli ultimi minuti, quando Scamacca prende in mano la situazione. Tra il 75? e il 79? firma una clamorosa doppietta, riportando in vantaggio e poi fissando il punteggio finale sull'2-2.