Le città più sporche del mondo? Napoli non c’è e se ci fosse stata lo sapremmo tutti

Una recente ricerca internazionale sulle città più sporche, basata sulla percezione dei turisti, ha suscitato diverse discussioni. Mentre Roma, Firenze e Milano sono inserite nella top ten delle città più considerate sporche, Napoli non figura in questa classifica. La differenza di percezioni tra le città italiane evidenzia aspetti legati alla gestione urbana e alle opinioni dei visitatori, offrendo uno spunto di riflessione sulla realtà e l’immagine delle principali metropoli italiane.

Una ricerca internazionale sulle città più sporche, così come vengono percepite dai turisti fa discutere: Roma, Firenze e Milano finiscono nella top ten negativa, Napoli no. Un’assenza che passa quasi sotto silenzio, ma che se fosse stata al contrario avrebbe fatto molto rumore, soprattutto in Italia. Quando si parla di classifiche internazionali su pulizia urbana, degrado e vivibilità, Napoli è spesso chiamata in causa, anche più del dovuto. E' soprattutto per questo che colpisce l’assenza del capoluogo campano nell’elenco delle città più sporche al mondo secondo un recente studio di Radical Storage. 🔗 Leggi su 2anews.it

Ci sono 4 città italiane nella classifica delle città più sporche al mondo e no, non c'è #Napoli. Il luogo comune imposto dalla narrazione filo padana, che spesso travalica i confini nazionali imponendosi anche all'estero danneggiando di fatto l'immagine della cit - facebook.com facebook