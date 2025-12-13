La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Sassuolo in diretta | LIVE News
Alle ore 14:00, dalla sala stampa di Milanello, Massimiliano Allegri terrà la conferenza stampa in vista della sfida tra Milan e Sassuolo, valida per la 15^ giornata della Serie A 2025-2026. Segui in tempo reale le dichiarazioni dell’allenatore rossonero in vista di questa importante partita.
Alle ore 14:00, dalla sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello, Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, presenterà in conferenza Milan-Sassuolo di domani pomeriggio, 15^ giornata della Serie A 2025-2026: il nostro LIVE testuale. Pianetamilan.it
Vigilia Milan-Sassuolo, oggi la conferenza stampa di Allegri - Sassuolo: i rossoneri ospiteranno i neroverdi a San Siro domenica 14 alle ore 12. milannews.it
MN24 – Conferenza stampa Allegri: cambia l’orario in vista della Lazio. Quando parla il tecnico - Il tecnico rossonero parlerà alle 14:00 alla vigilia della sfida contro la Lazio L’organizzazione pre- milannews24.com
? Live la conferenza stampa di mister Torrisi https://youtube.com/live/w5uu3jQE2CA?feature=share - facebook.com facebook
?? Trigoria, domani conferenza stampa alle 13:30 per un nuovo sponsor: presente il responsabile commerciale Gandler ?? bit.ly/4oMl7Ex #AsRoma x.com
Conferenza Stampa | Massimiliano Allegri | Milan-Napoli