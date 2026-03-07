La compagnia teatrale “La Combriccola” torna in scena con la commedia “Villa Felice” al teatro Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano, segnando la riapertura della stagione. La rappresentazione è prevista per questa sera e vedrà sul palco gli attori che da tempo lavorano al nuovo spettacolo. L’evento coinvolge il pubblico locale interessato alle proposte teatrali della compagnia.

Riapre la stagione per la compagnia teatrale “La Combriccola” al teatro Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano. L’appuntamento è per sabato 14 marzo alle ore 21,15. Al teatro Nieri la compagnia teatrale porterà infatti in scena la commedia in leggero vernacolo lucchese “ Villa Felice ” scritta da Marco Nicolosi. Ancora una volta un testo divertente che non mancherà di farci sorridere. La trama della commedia è presto detta. Siamo in pieni anni ’90, l’età avanza inesorabilmente e per molti anziani non c’è più un posto né un parente pronti ad accoglierli e ad accudirli. Questa situazione accomuna i protagonisti della nostra storia che nonostante le loro disparate origini e passati lavorativi, si ritrovano ospiti di una casa di riposo come purtroppo ce ne sono molte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

