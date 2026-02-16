La grande commedia torna in scena al Victor con la compagnia Doppio Gioco arriva Un' avventura condominiale

Da cesenatoday.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cineteatro Victor di San Vittore ospita la compagnia Doppio Gioco, che porta in scena

Nell’ultima sera di Carnevale, martedì 17 febbraio, il Cineteatro Victor di San Vittore ospita la compagnia T.P.R. Doppio Gioco di Faenza in scena con lo spettacolo “Un’avventura condominiale”, interpretato da Romina Querzola e Danilo De Donno e diretto da Roberto Montalbini e Stefania Passanese. In scena una commedia dal sapore agrodolce, che racconta l’incontro-scontro fra una donna single smaniosa di vita e un vicino misantropo. Fra battibecchi, battute frizzanti e schermaglie seduttive, i due capiscono di non essere così diversi e trovano invece la forza di sdrammatizzare le piccole “tragedie” quotidiane per affrontare con leggerezza e lucidità la paura della solitudine.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

