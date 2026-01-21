La compagnia Piccolo Teatro Città di Ravenna torna in scena con la commedia dialettale E Cungres
Il Piccolo Teatro Città di Ravenna presenta nuovamente la commedia dialettale
Venerdì 23 gennaio, alle ore 21, nella sala parrocchiale "Stefano Garavini" di San Martino in Villafranca, per la rassegna teatrale "Quatar sbacarêdi cun e' nòstar dialet" (Quattro risate con il nostro dialetto), la Compagnia Piccolo Teatro della Città di Ravenna torna sul palco con lo spettacolo.🔗 Leggi su Forlitoday.it
