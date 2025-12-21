Va cacciato e arrestato | Vittorio Sgarbi condannato per diffamazione contro il pm Woodcock multa da 2500 euro
Condanna definitiva per Vittorio Sgarbi: la Cassazione ha confermato la multa per diffamazione al pm Woodcock per le frasi del 2017 sull’inchiesta Consip. 🔗 Leggi su Fanpage.it
