Baroni rischia l'esonero dal Torino va in TV dopo la disfatta di Como | Mi assumo ogni responsabilità

Dopo la pesante sconfitta del Torino contro il Como, con il risultato di 6-0, l’allenatore Marco Baroni si è confrontato pubblicamente, assumendosi ogni responsabilità. La partita ha segnato la quarta sconfitta consecutiva in Serie A, portando la società a valutare attentamente il destino del tecnico. La situazione richiede analisi e decisioni ponderate per il futuro del club e della squadra.

Baroni: "Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta. Ora testa bassa e lavorare"Dopo il pesante 6-0 contro il Como, l’allenatore dei Baroni ha ammesso la responsabilità della sconfitta, sottolineando l’importanza di concentrarsi sul lavoro.

Esonero Baroni: cosa succede dopo Como-TorinoDopo la partita tra Como e Torino, i granata registrano la quarta sconfitta consecutiva, che li ha fatti scivolare in zona retrocessione.

