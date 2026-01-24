Baroni rischia l'esonero dal Torino va in TV dopo la disfatta di Como | Mi assumo ogni responsabilità

Dopo la pesante sconfitta del Torino contro il Como, con il risultato di 6-0, l’allenatore Marco Baroni si è confrontato pubblicamente, assumendosi ogni responsabilità. La partita ha segnato la quarta sconfitta consecutiva in Serie A, portando la società a valutare attentamente il destino del tecnico. La situazione richiede analisi e decisioni ponderate per il futuro del club e della squadra.

Il Torino travolto 6-0 dal Como, quarta sconfitta consecutiva in Serie A. Baroni si espone in TV, si assume tutte le colpe e ora la società valuta il futuro della panchina. Dopo il pesante 6-0 contro il Como, l'allenatore dei Baroni ha ammesso la responsabilità della sconfitta, sottolineando l'importanza di concentrarsi sul lavoro. Dopo la partita tra Como e Torino, i granata registrano la quarta sconfitta consecutiva, che li ha fatti scivolare in zona retrocessione. Il nome di Baroni sembra appeso a un filo. Dopo il tonfo di Como, l'esonero del tecnico granata è tornato prepotentemente d'attualità. Il Como sigla la vittoria più ampia in Serie A nella sua storia. Il Torino contro gli uomini di Cesc ha subito 11 gol in due partite. Quarta sconfitta di fila e Baroni ora rischia il posto. Il Torino si prepara alla trasferta di Como nel modo peggiore possibile: tra infortuni, acciacchi e giocatori con la valigia pronta, Baroni rischia di presentarsi con una squadra dimezzata e rattoppata.

