Thierry Breton dopo il rifiuto del visto affonda contro gli Usa | La caccia alle streghe di McCarthy è tornata?
L'Unione europea ha condannato duramente la decisione dell'amministrazione Usa di vitare l'entrata nel Paese a Breton, sostenendo di aver chiesto chiarimenti direttamente a Washington. Inoltre, Bruxelles ha voluto fare nuovamente chiarezza sul Digital services Act. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Gli Usa negano visto a Thierry Breton
Leggi anche: Gli Usa hanno negato il visto all’ex commissario Ue Thierry Breton
USA sanzionano il padre delle regole UE su Internet; Gli Stati Uniti hanno vietato a Thierry Breton di entrare nel loro territorio.; Gli Stati Uniti hanno negato i visti a cinque europei tra cui l’ex commissario Breton.
Sanzioni USA contro ex commissario Breton, l’UE condanna - Colpiti l’ex commissario Thierry Breton, padre delle regole europee sul digitale, e quattro cittadini europei ... rsi.ch
Usa colpiscono gli europei: cinque sanzionati per la regolamentazione digitale, tra questi Thierry Breton x.com
Il Dipartimento di Stato Usa ha negato il visto di ingresso a Thierry #Breton e ad altre 4 personalità impegnate per una regolamentazione più severa sui social media. L'ex Commissario Ue è accusato di avere danneggiato gli interessi americani con la Digita - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.