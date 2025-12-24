Thierry Breton dopo il rifiuto del visto affonda contro gli Usa | La caccia alle streghe di McCarthy è tornata?

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unione europea ha condannato duramente la decisione dell'amministrazione Usa di vitare l'entrata nel Paese a Breton, sostenendo di aver chiesto chiarimenti direttamente a Washington. Inoltre, Bruxelles ha voluto fare nuovamente chiarezza sul Digital services Act. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

thierry breton dopo il rifiuto del visto affonda contro gli usa la caccia alle streghe di mccarthy 232 tornata

© Ildifforme.it - Thierry Breton, dopo il rifiuto del visto affonda contro gli Usa: “La caccia alle streghe di McCarthy è tornata?”

Leggi anche: Gli Usa negano visto a Thierry Breton

Leggi anche: Gli Usa hanno negato il visto all’ex commissario Ue Thierry Breton

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

USA sanzionano il padre delle regole UE su Internet; Gli Stati Uniti hanno vietato a Thierry Breton di entrare nel loro territorio.; Gli Stati Uniti hanno negato i visti a cinque europei tra cui l’ex commissario Breton.

Sanzioni USA contro ex commissario Breton, l’UE condanna - Colpiti l’ex commissario Thierry Breton, padre delle regole europee sul digitale, e quattro cittadini europei ... rsi.ch

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.