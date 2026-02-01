Una sparatoria si è verificata questa mattina a Milano, nel quartiere Rogoredo. La polizia ha aperto il fuoco contro un uomo che aveva appena rapinato una pistola a un vigilante, colpendolo con una bastonata. Quando gli agenti sono arrivati in via Cassinis per bloccarlo, lui ha sparato tre colpi contro le loro auto di servizio. L’uomo è stato ferito ed è ora in gravi condizioni. La scena si è svolta nel caos, con la polizia che ha risposto al fuoco per fermare il rapinatore.

Sparatoria tra la polizia e un rapinatore a Milano. È accaduto nel primo pomeriggio di domenica 1 febbraio in piazza Mistral, a Rogoredo, a due chilometri circa dall'Arena Santa Giulia in cui si terranno le gare delle Olimpiadi. Un uomo, probabilmente di origine asiatica, dopo aver rubato la pistola a una guardia giurata che stava andando al lavoro, ha avuto un conflitto a fuoco con gli agenti che lo hanno intercettato in strada. Secondo le prime informazioni ha esploso almeno tre colpi contro i poliziotti, alcuni proiettili avrebbero colpito l’auto di servizio. A quel punto, gli agenti delle Uopi, le unità specializzate create all’indomani degli attentati al Bataclan, hanno risposto al fuoco ferendo in maniera molto seria l’uomo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Milano, sparatoria tra polizia e rapinatore a Rogoredo: l'uomo è grave. "Aveva esploso tre colpi contro gli agenti che volevano fermarlo"

Approfondimenti su Milano Rogoredo

