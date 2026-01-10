In arrivo un' altra casa della comunità sarà a Monreale e garantirà assistenza sanitaria ai cittadini
Lunedì 12 gennaio a Monreale sarà inaugurata una nuova casa della comunità in via Ignazio Florio, realizzata con fondi del PNRR - Missione 6 Salute. Questa struttura territoriale offrirà servizi di assistenza sanitaria ai cittadini, contribuendo al rafforzamento dell’offerta sociosanitaria locale. L’apertura rappresenta un passo importante per migliorare l’accesso alle cure e la vicinanza dei servizi sanitari alla comunità.
L’Asp di Palermo inaugurerà e attiverà lunedì prossimo (12 gennaio) a Monreale la casa della comunità di via Ignazio Florio, struttura territoriale realizzata con fondi del Pnrr - Missione 6 Salute. Alla cerimonia, in programma alle ore 10.30, saranno presenti il presidente della Regione, Renato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Tredici infermieri si specializzeranno nell'assistenza sanitaria di comunità
Leggi anche: L’Asp inaugura a Monreale la nuova Casa della Comunità di via Ignazio Florio
Monteluce e la Casa di Comunità Lavori-lumaca | 5,5 milioni a rischio | Ma completeremo noi l’opera.
Avellino, altra cessione in dirittura d’arrivo: nelle prossime ore, Claudio #Manzi diventerà un nuovo calciatore del #Crotone. Operazione ai dettagli, sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. Instagram Claudio Manzi #Calciomercato #USAvellino - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.