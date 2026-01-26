Sicilia dopo ciclone Harry Niscemi colpita da frana lunga 4km rischio isolamento | 1000 sfollati 500 persone ospitate al Palasport - VIDEO

Domenica 25 gennaio, a Niscemi, Sicilia, una frana di circa 4 km e 6 metri di altezza si è verificata a causa delle intense piogge degli ultimi giorni, causando l’evacuazione di circa 1.000 persone. Molti sfollati sono stati accolti presso il Palasport locale, mentre si valuta il rischio di isolamento della zona. L’evento si inserisce nel contesto delle conseguenze del ciclone Harry, che ha colpito la regione.

Nel pomeriggio di domenica 25 Gennaio una frana alta 6 metri ha squarciato il terreno dopo le fitte piogge degli ultimi giorni. La frana potrebbe aumentare "in direzione Gela". Secondo smottamento anche ad Arenzano (Genova) Una crepa nel terreno, poi uno squarcio lungo circa 4 chilometri: una. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sicilia, dopo ciclone Harry Niscemi colpita da frana lunga 4km, rischio isolamento: 1000 sfollati, 500 persone ospitate al Palasport - VIDEO Sicilia: frana a Niscemi, notte al Palasport per oltre 500 sfollatiUna frana si è verificata ieri pomeriggio nell’area del torrente Benefizio a Niscemi, in Sicilia, costringendo oltre 500 persone a lasciare le proprie abitazioni. Frana a Niscemi, notte al Palasport per oltre 500 sfollatiUna frana si è verificata ieri nel torrente Benefizio a Niscemi, causando lo sfollamento di oltre 500 persone. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Maltempo, dichiarato lo stato di emergenza. Schifani: Stanziati i primi 70 milioni per le urgenze; Dopo il passaggio del ciclone Harry, in Sicilia si contano i danni; Ciclone Harry, solo in Sicilia danni per almeno 740 milioni. Schlein: Salvini destini i soldi del…; Il (triste) record del ciclone Harry in Sicilia: rilevata onda di 16 metri, dove e perché. Ciclone Harry, la conta dei danni supera il miliardo di euro in Sicilia. Nel Messinese arriva l’esercito. Danneggiate le rovine di Nora in SardegnaStrade distrutte, ferrovie interrotte e strutture balneari spazzate via. Nel Messinese interviene l'esercito per l'emergenza ... ilfattoquotidiano.it Sicilia, Galvagno denuncia la mancanza di solidarietà nazionale dopo il ciclone HarryIl presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno (FdI), ha espresso forte disappunto per la mancata risposta nazionale ai danni causati ... sicilianews24.it Dopo i danni ingenti del ciclone Harry in Calabria, Sicilia e Sardegna Assoutenti denuncia: “Nelle polizze catasfrofali esclusi danni da mareggiate, allagamenti e bombe d’acqua” facebook Case, infrastrutture e attività spazzate via in Sardegna, Sicilia e Calabria. Dopo le prime immagini, l’emergenza è rapidamente uscita dal racconto dei media nazionali, mentre le comunità colpite chiedono attenzione, risorse e tempi rapidi per la ricostruzione. x.com

