Perché il PSG dovrà dare 61 milioni di euro a Kylian Mbappé dopo il passaggio al Real Madrid

Zazoom 16 dic 2025

Il trasferimento di Kylian Mbappé dal PSG al Real Madrid ha aperto una disputa legale riguardo ai pagamenti dovuti al giocatore. Il tribunale ha stabilito che il club francese deve corrispondere 61 milioni di euro tra stipendi, bonus e ferie non pagate, accogliendo le richieste di Mbappé dopo la fine del suo contratto e il suo passaggio a parametro zero al club spagnolo.

Il tribunale ha dato ragione a Mbappé: il PSG dovrà versare stipendi, bonus e ferie non pagati dopo la fine del rapporto contrattuale e il passaggio al Real Madrid a parametro zero.

