Lotta alla burocrazia e pratiche più veloci digitalizzate oltre 82mila pratiche di Perugia | i dati e opportunità

Il Comune di Perugia ha portato avanti un'importante strategia di digitalizzazione, convertendo oltre 82.000 pratiche cartacee dall'archivio comunale di Balanzano. Questo processo mira a semplificare le procedure amministrative, ridurre la burocrazia e offrire servizi più rapidi e accessibili ai cittadini, segnando un passo significativo verso una pubblica amministrazione più moderna e efficiente.

Continua il percorso di digitalizzazione dei documenti cartacei del Comune di Perugia presenti in grandissima parte nel l'archivio comunale di Balanzanocomunale. La sindaca Vittoria Ferdinandi e l'assessore Andrea Stafisso hanno effettuato un sopralluogo dove è attualmente in corso la lavorazione.